Beaucoup de voix s’élèvent contre Apple et son intention d’analyser les photos et messages d’utilisateurs pour lutter contre la pédopornographie. L’analyse va consister à comparer les contenus des utilisateurs avec une base de données grâce au hachage et prévenir les autorités en cas de découverte de contenus avec des abus sexuels sur enfant. Le lanceur d’alerte Edward Snowden et l’ONG Electronic Frontier Foundation (EFF) qui défend la protection des libertés sur Internet critiquent Apple sur ce positionnement.

Dans des tweets, Edward Snowden note qu’Apple va se mettre à faire de la surveillance et ce n’est pas un bon point selon lui. « Peu importe les bonnes intentions, Apple déploie une surveillance de masse sur le monde entier avec [l’analyse de contenus]. Ne vous méprenez pas : s’ils peuvent scanner de la pédopornographie aujourd’hui, ils pourront scanner n’importe quoi demain », dit-il. Le lanceur d’alerte ajoute qu’Apple a fait la modification sans demander l’avis aux utilisateurs.

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow.

They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk

— Edward Snowden (@Snowden) August 6, 2021