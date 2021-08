Apple a envie que de plus en plus d’utilisateurs testent les bêtas d’iOS 15 et des autres systèmes d’exploitation. C’est pour cette raison que la société envoie en ce moment un e-mail aux membres inscrits au programme de bêtas pour qu’ils récupèrent les nouvelles versions.

« Les bêtas publiques d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 sont désormais disponibles. En tant que membre de l’Apple Beta Software Program, vous pouvez contribuer à façonner les logiciels Apple en testant les versions préliminaires et en nous faisant part de vos commentaires », indique Apple dans son e-mail. L’objectif est d’avoir un maximum de retours afin de corriger les bugs et ainsi proposer la version la plus stable possible quand ce sera disponible pour tout le monde à l’automne.

Apple a proposé la première bêta de ses nouveaux systèmes d’exploitation au début du mois de juin, juste après la keynote de la WWDC. La première bêta publique a vu le jour à la toute fin du mois de juin. Aujourd’hui, nous en sommes à la bêta 4 et la cinquième devrait normalement être disponible au téléchargement dans quelques jours.

Si vous souhaitez tester les bêtas publiques, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant Apple et laissez-vous guider.