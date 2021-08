iOS 14 n'est pas fini, avec iOS 14.8 qui arrive

Une autre mise à jour d’iOS 14 est dans les cartons chez Apple, avec iOS 14.8 qui se prépare. Cette version pourrait bien intervenir avant la sortie d’iOS 15 en version finale.

En fouillant dans le code de la bêta 4 de Xcode 13, Brendan Shanks a trouvé une mention à iOS 14.8, alors qu’Apple n’a rien communiqué publiquement. On peut imaginer qu’une version bêta va prochainement voir le jour. Ou bien Apple pourrait très bien sortir directement la version finale, sans phase de bêta. C’est déjà arrivé dans le passé, bien que ça ne soit pas courant (sauf pour les petites mises à jour).

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8

