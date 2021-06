Apple ne forcera pas le passage à iOS 15 depuis iOS 14

Apple va proposer iOS 15 cet automne, mais ceux qui ont iOS 14 vont pouvoir rester dessus. Apple indique d’ailleurs qu’il continuera à proposer des mises à jour de sécurité pour cette version.

Le site d’Apple indique :

iOS propose désormais un choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’app Réglages. Vous pouvez passer à la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour bénéficier des dernières fonctionnalités et de l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Vous pouvez aussi continuer à utiliser iOS 14 et bénéficier des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.