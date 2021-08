Samsung a débuté le développement d’un nouveau processus de production pour l’écran OLED du MacBook Pro de 2022, selon The Elec. Ce processus va permettre de produire des dalles en quantité pour l’ordinateur portable d’Apple.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un MacBook Pro avec un écran OLED pour 2022, et le fait que Samsung prépare dès maintenant le terrain n’est en soi pas surprenant. Il est intéressant de noter que les précédentes rumeurs ont évoqué une taille d’écran entre 16 et 17 pouces. C’est à se demander si Apple ne va pas ajouter un nouveau format à partir de l’année prochaine.

Apple doit sortir cette année des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec des écrans Mini-LED. On pourrait imaginer que la gamme de 2022 comprenne des MacBook Mini-LED de 14 et 16 pouces, et un modèle OLED avec une dalle entre 16 et 17 pouces avec Samsung à la production de l’écran. Mais ce point précis reste une spéculation.

Apple connaît déjà l’OLED. Le fabricant l’utilise dans certains de ses produits, dont l’Apple Watch (depuis le premier modèle) et l’iPhone (depuis l’iPhone X). On retrouve également cette technologie sur les MacBook Pro… mais uniquement au niveau de la Touch Bar. L’écran des MacBook existants n’est autre que du LCD.