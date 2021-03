2022 serait l’année où Apple proposerait des iPad et MacBook avec des écrans OLED selon Digitimes. Ils rejoindraient ainsi l’Apple Watch, qui dispose d’un tel écran depuis le premier modèle. L’iPhone aussi a basculé sur cette technologie, et ce depuis 2017 avec l’iPhone X.

De l’OLED sur les iPad et MacBook en 2022

Depuis le départ, les iPad et MacBook disposent d’écrans LCD. Le passage sur l’OLED permettrait plusieurs avantages, comme une image plus contrastée, un écran plus fin ou encore des noirs réellement noirs grâce aux pixels éteints. Mais tout cela a un coût. Cela explique peut-être pourquoi Apple patienterait jusqu’en 2022 pour mettre de l’OLED sur les iPad et MacBook : attendre que les coûts baissent.

Le premier iPad avec un écran OLED serait un modèle de 10,9 pouces. Il entrerait en production au quatrième trimestre de 2021 pour une sortie au début de 2022. Apple réfléchirait ensuite à des écrans OLED sur l’iPad Pro de 12,9 pouces et le MacBook Pro de 16 pouces.

Mais avant l’OLED sur les iPad et MacBook, Apple devrait proposer du Mini-LED, et ce dès cette année. L’iPad Mini-LED devrait arriver au premier semestre selon les rumeurs. Le MacBook Pro attendra le second semestre. Digitimes précise qu’Apple veut proposer le Mini-LED et l’OLED côte à côte selon les produits. Une technologie ne va pas enterrer l’autre.