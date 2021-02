Les MacBook Pro Mini-LED en préparation chez les fournisseurs

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui verront le jour en 2021 devraient bien avoir un écran Mini-LED. Selon Digitimes, les fournisseurs d’Apple se préparent pour être fin prêts avant la commercialisation. Celle-ci interviendrait au second semestre de 2021.

Un écran Mini-LED pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces en 2021

Radiant Opto-Electronics serait le fournisseur exclusif des composants de rétro-éclairage pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec un écran Mini-LED. C’est Quanta qui s’occuperait de l’assemblage des ordinateurs portables. Le sous-traitant gère déjà la production de plusieurs MacBook d’Apple.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont très attendus, puisqu’ils devraient embarquer beaucoup de changements. Apple va dire adieu aux processeurs Intel pour mettre ses puces Apple Silicon. Il y aura également l’écran Mini-LED avec des bordures réduites et un changement pour le design des ordinateurs portables. Les fuites évoquent également le retour du MagSafe, du port HDMI et d’un lecteur pour carte SD. Il serait également question de l’abandon de la Touch Bar.

Digitimes évoque ici une disponibilité au second semestre de 2021, ce qui est une période assez large. L’analyste Ming-Chi Kuo a pour sa part évoqué une sortie au troisième trimestre. Apple proposerait par conséquent ses nouveaux MacBook Pro dans le courant de l’été.