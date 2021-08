Apple a décidé d’abandonner sa plainte contre Corellium suite à un accord trouvé à l’amiable avec le groupe. Celui-ci propose de virtualiser iOS, ce qui est très intéressant pour les chercheurs en sécurité. Problème : Apple n’autorise pas une telle pratique.

La plainte d’Apple visant Corellium remonte à août 2019. Le fabricant estimait que la société répliquait iOS et ses applications de manière illégale, et ce en facturant la virtualisation. iOS est une propriété d’Apple et seul lui a le droit de l’utiliser. Apple avait ainsi demandé à ce que Corellium ne soit plus autorisé à virtualiser iOS et voulait aussi que le groupe supprime tous les éléments propres à Apple en sa possession, lui verse des dommages et intérêts et paye les frais d’avocats.

Ce combat fut compliqué pour Apple. En effet, un juge américain avait donné raison à Corellium en décembre 2020. Il estimait que la société qui virtualise iOS ne violait pas la loi sur le droit d’auteur. Il rejetait aussi une accusation d’Apple que l’outil pourrait tomber entre de mauvaises mains.

Le procès entre Apple et Corellium concernant cette affaire devait avoir lieu le 16 août (lundi prochain donc), mais ce ne sera finalement plus le cas au vu de l’accord trouvé entre les deux groupes. Le Washington Post, qui rapporte l’information en se basant sur des documents transmis par les deux sociétés à la justice, note qu’il n’y a pas d’information publique concernant la nature de l’accord. Les deux entreprises gardent cela pour elles.