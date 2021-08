TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) se met à la page de l’écosystème Apple. Quelques jours après la mise à jour permettant de placer le Pass Sanitaire en favori (via l’app ou un Widget), l’app permet désormais la synchronisation avec l’Apple Watch de façon à pouvoir afficher le Pass directement sur la toquante d’Apple !

Après un lancement plus que chaotique sous l’appellation StopCovid, TousAntiCovid a fini par devenir une application complète (toutes les infos sont là, du taux d’incidence ou d’occupation des urgences au taux d’entrée en soins critiques pour les vaccinés et non vaccinés), pratique (Carnet intégré, adresses des centres de vaccination) et actualisée au jour le jour.

A toutes fins utiles, on notera que depuis quelques jours, le pourcentage de couverture vaccinale affiche la part de population vaccinée de plus de 12 ans. Sur les bases de ce nouveau critère, le pourcentage de couverture vaccinale est désormais de 65,1% en France.