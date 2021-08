Facebook a pendant longtemps été l’application téléchargée au monde, mais TikTok lui a chipé la première place. Le réseau social autour des vidéos domine désormais le classement selon le cabinet App Annie. Cela rejoint une information de Sensor Tower le mois dernier indiquant que TikTok était la première application n’appartenant pas à Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger) à atteindre les 3 milliards de téléchargements.

TikTok a passé des mois difficiles fin 2019 et durant 2020 quand Donald Trump, alors président des États-Unis, a tenté de faire interdire l’application via des décrets qui l’accusaient de servir à espionner les Américains pour le compte de la Chine. Le réseau social a toujours démenti. En tout cas, cela n’a pas entamé sa popularité, qui a explosé à la faveur des mesures de restrictions sanitaires et des confinements.

En juin, Joe Biden a annoncé la révocation des décrets de son prédécesseur, tout en demandant à son administration d’enquêter sur les risques réels posés par les applications détenues par certaines puissances étrangères.

TikTok est donc l’application la plus téléchargée dans le monde. On retrouve ensuite Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat, Telegram, Likee (application de vidéo chinoise), Pinterest et Twitter. Comme nous pouvons le voir, les réseaux sociaux dominent très largement le top 10.