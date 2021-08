Le casting de Killers of the Flower Moon prend des allures de dream team : Robert De Niro, Leonardo DiCpario, Jess Plemons, Bredan Fraser, et maintenant John Lithgow, un acteur charismatique que l’on a vu dans des films aussi connus que Le Monde Selon Garp (avec le regretté Robin Williams), Obsession, Interstellar ou bien encore 2010 l’Odyssée de L’Espace. Selon Variety, John Lithgow interprétera le rôle du procureur dans le film de Martin Scorsese. L’acteur est déjà présent dans une autre production Apple TV+, Mr. Corman, de et avec Joseph Gordon-Lewitt.

Rappelons que Killers of the Flower Moon est tiré du roman-docu éponyme de David Grann. Le film place son action dans l’Oklahoma des années 1920 et raconte les meurtres en série dont ont été victimes plusieurs membres de la nation Osage durant une période plus connue sous le nom de Règne de la terreur.

L’ouvrage Killers of the Flower Moon est disponible en France sous le titre La Note Américaine. On le trouve au format poche sur le site Amazon au prix de 8 euros.