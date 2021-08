Suite à l’explosion de Bell en plusieurs entités en 1982, Bell Northern Research est devenu lointain cousin « Patent Troll » de l’illustre Bell Labs. Les différentes entités de Bell ont toutes fini par se faire racheter lors de l’éclatement de la société : Lucent a été absorbé par Nokia en 2016, Agere a rejoint LSI en 2007 et Bell Labs a fusionné avec Nortel, donnant naissance à Bell Northern Research. La fiche Wiki de BNR précise que l’entreprise est une « société de recherche et développement en télécommunications », mais dans les faits, Bell Northern Research agit principalement comme un patent troll qui fait fructifier un portefeuille de brevets assez massif sans jamais proposer de produits nouveaux sur le marché.

Apple est la dernière cible du Patent-troll, qui tire à vue avec une armada de brevets (N° 8,204,554, 7,319,889, 8,416,862, 7,957,450, 7,564,914, 6,963,129, 6,858,930, 7,039,435, 8,396,072 et 7,990,842). Ces brevets portent notamment sur des méthodes de préservation de l’énergie dans un mobile, sur des technologies de communication en faisceau pour le MIMO, sur le packaging de semi-conducteurs, etc. 4 des brevets proviennent de Broadcom à l’origine, trois ont été déposés par Agere, deux viennent de LSI et un dernier brevet est signé du japonais Renesas. Les iPhone X, iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro and iMac Pro sont ciblés, et bien entendu BNR demande de lourds dommages et intérêts et le remboursement intégral des frais de justice engagés.