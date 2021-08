C’est vendredi, jour de sortie sur Apple Arcade : la grosse nouveauté du jour est une extension, soit la partie 2 du magnifique Fantasian, un JRPG avec combats au tour par tour absolument irrésistible. On note aussi les superbes environnements du jeu, réalisés avec des maquettes-dioramas, la BO sublime d’Uematsu, et le chara-design inspiré qui rapelle les FF de la grande époque (FF VI à FF IX donc…). Cette seconde partie propose une durée de vie oscillant entre 40 et 60 heures (soit entre 60 et 90 heures pour le jeu au complet), de nouveaux décors, armes, skills, personnages et ennemis. La partie 2 se télécharge à partir de l’app originale.



Autre sortie avec wurdweb (tout en minuscules), un jeu de mots croisés où il s’agit cette fois de placer « librement » des mots choisis sur une grille, sachant que la grille contient des cases bonus (comme au Scrabble) pouvant influer sur le score final. A noter que le jeu est bien sûr disponible en français.