Le Dolby Atmos (Spatial Audio) et même le Lossless (son haute qualité) s’apprêtent à débarquer sur les HomePod et HomePod mini. La dernière bêta des deux enceintes connectées propose en effet des options concernant Le Lossless (sans Hi-Res) et le Spatial Audio. Si le Lossless avait déjà passé une tête dans des bêtas antérieures, c’est une première pour le Dolby Atmos. Surtout, les deux formats sont cette fois fonctionnels si l’on en croit les premiers retours… à condition de passer au préalable dans les Réglages de l’app Maison.

L’absence de compatibilité des HomePod avec le Lossless et le Spatial Audio d’Apple Music avait pas mal fait jaser lors de l’annonce des deux formats, Apple donnant l’impression de manquer de cohérence entre son offre de service et son offre hardware. Les critiques ont fini par faire mouche : Apple s’attelle à mettre à jour ses appareils sans obliger l’utilisateur à repasser à la caisse pour de nouveaux modèles nativement compatible.