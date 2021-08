Il faudra attendre 2022 pour profiter de Matter, un protocole universel pour la domotique. Il est géré par la Connectivity Standards Alliance, qui comprend plusieurs groupes dont Apple, Amazon et Google. L’alliance avait d’abord vu le jour en 2019 sous le nom Connected Home over IP (CHIP).

Les premiers accessoires compatibles avec Matter devaient arriver plus tard cette année. Apple va poser les bases de la prise en charge avec iOS 15. En attendant, voici ce que le PDG de la Connectivity Standards Alliance, Tobin Richardson, déclare sur le protocole :

Nous disposons d’une spécification complète, ce qui signifie que l’ensemble des fonctionnalités finales et les cas d’utilisation pris en charge ont été ratifiés par le groupe de travail. Nous avons une forte participation de plus de 200 entreprises mondiales et de 2 000 personnes, contre 180 et 1 700 respectivement en mai. Il convient également de noter notre engagement à fournir un kit d’outils de développement complet, allant d’un SDK open-source à des outils de certification et de test.