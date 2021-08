Apple va prochainement sortir des MacBook Pro avec des écrans Mini-LED et ce choix va avoir un impact sur l’industrie, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste, qui a souvent de bonnes informations, évoque également des ventes en hausse grâce à cette technologie.

Kuo explique que les MacBook Pro (et non l’iPad Pro) seront les principaux produits à avoir un impact sur le marché des écrans Mini-LED. L’analyste dit s’attendre à des ventes en hausse de 20% d’une année sur l’autre en 2021 ou 2022 pour ce qui est des MacBook Pro. Cela s’expliquerait par le choix d’un écran Mini-LED, d’une puce Apple maison (Apple Silicon) et d’un nouveau design général. Cela représenterait une hausse significative en comparaison avec celle des précédentes années.

Les MacBook Pro avec des écrans Mini-LED doivent voir le jour d’ici les prochains mois. La production de ces ordinateurs portables a déjà débuté chez les sous-traitants si l’on en croit de récentes informations.

Après les écrans Mini-LED viendront les écrans Micro-LED. Kuo note que le coût de production des écrans Micro-LED va nettement chuter en 2023 ou 2024, ce qui va permettre à des groupes comme Apple de l’adopter sur ses produits.

L’avantage du Micro-LED est qu’il n’utilise pas de rétroéclairage pour éclairer l’écran, en comparaison avec le Mini-LED. L’expérience est similaire à celle que l’on retrouve aujourd’hui sur les téléviseurs OLED, sachant que la technologie contrôle individuellement chaque pixel pour un meilleur contraste.