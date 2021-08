Les versions de Final Fantasy Pixel Remaster se comptent déjà au nombre de trois : Final Fantasy (11,99 euros), Final Fantasy 2 (11,99), et Final Fantasy 3 (17,99 euros). Un Live Stream diffusé il y a deux jours (avec le grand Sakaguchi pour présenter Fantasian) nous a dévoilé les premières séquences de gameplay de « Final Fantasy IV » Pixel Remaster, soit la version remastérisée du Final Fantasy qui sera par la suite adapté en 3D pour la Nintendo DS (et plus tard sur mobile).

Les versions Pixel Remaster bénéficient de graphismes retravaillés, d’une BO remixée, de la sauvegarde à tout moment, et même d’une option auto-battle

La séquence (à 36 minutes sur la vidéo) montre le début du jeu et nous permet aussi d’entendre la superbe BO réarrangée du grand Nobuo Uematsu. Les graphismes de cette nouvelle version 2D frôlent ici le pixel art, et à titre personnel, me semblent avoir plus de charmes que la 3D mal dégrossie des versions DS/Mobile. Voilà qui promet donc, mais il est à craindre que Square Enix nous fasse payer notre nostalgie au prix (très) fort… Final Fantasy IV Pixel Remaster n’a pas encore de date de sortie.