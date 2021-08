Apple Pay n’a plus de concurrence aux Etats-Unis. L’an dernier, le système de paiement mobile d’Apple (rattaché au portefeuille électronique Wallet) a été à l’origine de 92% des transactions effectuées via des technologies similaires (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc.). La société Pulse a analysé toutes les données disponibles pour conclure à l’écrasante domination d’Apple sur ce marché spécifique.

Derrière la firme de Cupertino, Google et Samsung se partagent les miettes : 5% des transactions reviennent à Samsung Pay, et 3% seulement à Google Pay. Pour rappel, les transactions concernent aussi bien les achats en ligne effectués avec Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay que les achats en boutiques physiques, via la puce NFC du smartphone. Au global, les transactions de type « mobiles » ont progressé de 51% aux US (en 2020) tandis que le prix moyen de l’achat unitaire grimpe à 23 dollars, contre 15 dollars en 2019 (+55%).

Apple Pay a un atout de taille sur ses concurrents, le service est présent presque partout : 74 des 100 plus grosses boutiques/chaînes américaines sont « compatibles » Apple Pay (et 65% de la TOTALITE des magasins aux Etats-Unis).