Apple a décidé de passer la seconde en ce qui concerne les tests pour le Covid-19. La société va réaliser plusieurs tests pour ses employés, et ce chaque semaine. Cela concerne aussi bien les employés dans les bureaux que ceux dans les Apple Store.

Les employés vont désormais recevoir des kits de test à deux reprises chaque semaine, au lieu d’une fois. Apple aimerait que le premier test se fasse chaque lundi et que le second se déroule chaque jeudi. « Avec l’émergence de variants plus contagieux comme le variant delta, nous pensons que des tests plus fréquents permettront de mieux vous protéger, vous et tout le monde chez Apple », a déclaré l’entreprise dans un mémo relayé par Bloomberg. « À partir du 16 août, on vous enverra chaque semaine deux kits de test par courrier au lieu d’un seul ».

La procédure va même être plus importante pour certains employés, avec Apple qui obligera la mise en place de trois tests par semaine. Tout dépendra des branches au sein de l’entreprise. Certaines sont plus soumises à des contacts humains que d’autres, d’où la nouvelle mesure qui se veut plus stricte.

En attendant, Apple n’oblige toujours pas la vaccination contre le Covid-19. Le fabricant a donc une position différente d’autres entreprises technologiques. Il sera intéressant de voir si cette politique va être maintenue ou non. Pour rappel, Apple espère un retour au bureau dès le mois d’octobre.