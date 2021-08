Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce finale de sa série Fondation. Elle fera ses débuts le 24 septembre prochain sur la plateforme de streaming. Il y a eu deux trailers auparavant, en plus du nouveau aujourd’hui.

Révélant un regard plus profond que jamais sur cette adaptation, la bande-annonce de Fondation invite les spectateurs à embarquer dans un voyage présenté comme étant palpitant et émouvant en suivant une bande d’exilés qui découvrent que la seule façon de sauver l’Empire galactique de la destruction est de le défier.

La première saison de Fondation sera diffusée sur Apple TV+ dans le monde entier le 24 septembre avec les deux premiers épisodes disponibles. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, avec un total de 10 épisodes.

Avec un casting mené Jared Harris et Lee Pace, ainsi que Lou Llobell et Leah Harvey, l’adaptation raconte l’histoire de quatre individus cruciaux transcendant l’espace et le temps, qui doivent surmonter des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le sort de l’humanité. Le drame original d’Apple met également en vedette Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton et Alfred Enoch.

David Goyer, le showrunner et scénariste de Fondation, a récemment annoncé qu’Apple TV+ était un très bon partenaire. Il espère qu’il pourra raconter toute l’histoire au travers de huit saisons avec une durée de 80 heures.