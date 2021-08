La transition vers les services financiers est plutôt un succès pour Apple. Apple Pay domine largement le game aux Etats-Unis, et l’on apprend que l’Apple Card se classe en tête du J.D. Power 2021 U.S. Credit Card Satisfaction Study, soit le classement des cartes de crédit américaines en fonction du taux de satisfaction des utilisateurs. Avec 864 points (sur 1000) l’Apple Card affiche même une avance très sensible sur ses concurrents : BB&T, Huntington et PNC sont à près de 50 points derrière (817). L’Apple Card domine dans presque toutes les catégories prises en compte pour le classement : interaction, CLUF, communication, benefices et services, récompenses (cashback), ou bien encore « moments clefs ».

Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay d’Apple, s’est réjouie de ce nouveau classement : « C’est excitant d’être reconnu avec cette première victoire chez JD Power, deux ans seulement après l’introduction de la carte Apple en 2019 et dès la première fois que nous sommes inclus dans cette étude. Nous avons conçu Apple Card afin d’aider nos clients à mener une vie financière plus saine, et il est donc incroyablement significatif de voir que nos clients apprécient cela. Être reconnu comme le leader dans cette catégorie cette année est un honneur ».