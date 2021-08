Apple ne propose plus un an offert à Apple TV+, mais c’est le cas chez T-Mobile. L’opérateur américain lance une nouvelle promotion pour bénéficier du service de streaming d’Apple sans frais supplémentaires.

La gratuité d’un an à Apple TV+ est proposée aux clients qui ont un forfait Magenta ou Magenta MAX chez T-Mobile. Cela concerne aussi bien les nouveaux clients que les clients existants. De plus, ceux qui ont déjà un abonnement en cours à Apple TV+ peuvent bénéficier du cadeau et ajouter une année supplémentaire sans rien payer de plus.

L’offre sera disponible dès le 25 août. Les abonnés de T-Mobile n’auront qu’à se connecter sur l’espace client depuis le site ou l’application de l’opérateur, puis réclamer le cadeau. Ils obtiendront un code qui leur permettra d’avoir une année offerte à Apple TV+.

Apple TV+ coûte 4,99€/mois pour tout le monde. Apple offre désormais trois mois pour tous ceux qui achètent un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, contre un an auparavant. Ce changement a eu lieu en juillet. La plateforme de streaming est disponible un peu partout, sauf sur les smartphones et tablettes Android (alors qu’une application Android TV existe). Ce choix peut étonner au vu du nombre d’appareils mobiles sous Android dans le monde.

Quant à T-Mobile, l’opérateur a récemment annoncé que des hackers ont pu collecter les données de dizaines de millions de clients. Cela inclut des informations sensibles, dont les numéros de sécurité sociale.