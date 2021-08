Le patron d’Apple, Tim Cook, va se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer Joe Biden et parler de la cybersécurité. Il sera rejoint par Satya Nadella (patron de Microsoft) et Andy Jassy (patron d’Amazon). Les patrons de Google, IBM, Southern et JPMorgan Chase ont pour leur part reçu leur invitation, mais il n’est pas précisé s’ils ont accepté, rapporte Bloomberg.

Le rendez-vous avec Tim Cook, Joe Biden et tous les autres va se concentrer sur la cybersécurité, mais il n’y a pour l’instant pas plus d’information. On peut toutefois se douter que le président américain va demander aux entreprises de faire le nécessaire pour lutter contre les cyberattaques qui ont été nombreuses ces derniers mois, tout particulièrement du côté des entreprises américaines.

Cette réunion fait suite à des cyberattaques massives et à des attaques par ransomware contre des infrastructures énergétiques critiques, notamment celles de Colonial Pipeline, ainsi que contre des fournisseurs de logiciels et de cloud tels que Microsoft et SolarWinds Corp. Selon les informations qui circulent, les attaques ont été l’œuvre de cybergroupes basés en Russie et en Chine.

La présence des dirigeants d’Amazon, Google et Microsoft est en tout cas tout sauf anodine. Les trois groupes gèrent les plus gros services de cloud avec Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Azure (Microsoft). Quant à Apple, il s’agit d’une entreprise qui a son succès aux États-Unis, étant donné que les iPhone et Mac équipent des dizaines de millions d’Américains.