On ne compte plus les anecdotes d’iPhone chutant de haut sans se briser en mille morceaux. La dernière en date est assez spectaculaire : le pilote d’un Diamond D40 (coir photo ci-dessous) raconte avoir fait tomber de l’avion son iPhone X alors que son D40 se trouvait à plus de 3000 mètres d’altitude, en route vers Atlanta. Durant quelques secondes, l’iPhone X s’est en effet retrouvé tout (trop) près d’une des petites fenêtres ouvertes du cockpit et a été littéralement aspiré vers l’extérieur lors d’une turbulence.

Croyant son iPhone X perdu à jamais, le pilote s’est rendu sans tarder dans une boutique afin de renouveler son précieux. Surprise, le vendeur a lancé la fonction Find My iPhone et s’est alors rendu compte que l’iPhone X tombé de l’avion… émettait encore et restait donc localisable. Après plusieurs heures de recherche, l’iPhone X a finalement été retrouvé en plein milieu de champ de soja… en parait état de marche et sans la moindre égratignure ! Une précision importante toutefois : l’iPhone en question était protégé par une coque de marque Otterbox, des coques sensées justement protéger l’iPhone des chocs les plus divers. Quelle belle publicité indirecte pour l’accessoiriste !