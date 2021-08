Les MacBook Pro (2021) de 14 et 16 pouces qui verront le jour dans quelques mois devraient avoir la même puissance. Cela devrait faire plaisir à ceux qui ne veulent pas forcément le grand modèle.

Selon le leaker Dylandkt, les MacBook Pro (2021) de 14 et 16 pouces vont tous les deux utiliser la puce M1X. Auparavant, le modèle de 13 pouces avait le droit des spécifications précises et celui de 16 pouces en avait de meilleures, notamment pour la puissance du processeur et la partie graphique. Ceux qui voulaient les meilleures performances devaient donc se tourner vers le modèle de 16 pouces. Cela ne devrait plus être une nécessité cette année.

Un autre élément à prendre en compte est le prix. Le leaker prévient que les tarifs devraient être plus élevés que le MacBook Pro M1 de 13 pouces. On pouvait s’y attendre étant donné que l’écran sera plus grand sur les nouveaux modèles. De plus, la puce M1 est l’entrée de gamme (bien qu’elle soit très puissante), là où la M1X sera à un niveau supérieur. Pour information, le MacBook Pro M1 de 13 pouces débute à 1 449 euros. Pour sa part, le MacBook Pro Intel de 16 pouces débute à 2 699 euros.

Les dernières rumeurs en date font état d’une présentation des MacBook Pro M1X pour cet automne. L’ordinateur portable aurait un nouveau design, la puce M1X, un écran Mini-LED et le retour des ports MagSafe, HDMI et lecteur de cartes SD.