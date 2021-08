La Corée du Sud pourrait bien interdire à Apple et Google de forcer les développeurs à utiliser leur système de paiement respectif au sein des applications venant de l’App Store et du Play Store. Sans surprise, cela dérange les deux groupes.

Le comité législatif et judiciaire de la Corée du Sud devrait approuver une « loi anti-Google » qui modifie la loi existante sur les entreprises de télécommunications. Cette loi obligera Apple et Google à autoriser les systèmes de paiement tiers sur l’App Store et le Play Store en Corée du Sud. Les développeurs pourront ainsi utiliser n’importe quel autre système de paiement et contourner la commission d’Apple et Google. Celle-ci est de 15% ou 30% selon les cas.

Une première décision doit avoir lieu aujourd’hui. Si le projet de loi est approuvé par la commission, il sera soumis à un vote final mercredi. Les législateurs sud-coréens soulèvent la question de la structure de la commission depuis un an maintenant.

Dans une déclaration à Reuters, Apple indique que le projet de loi « exposera les utilisateurs qui achètent des biens numériques à partir d’autres sources à des risques de fraude, sapera la protection de leur vie privée et rendra difficile la gestion de leurs achats ». Le fabricant d’iPhone estime que « la confiance des utilisateurs dans les achats effectués sur l’App Store diminuera à la suite de cette proposition, ce qui réduira les opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée ». Ces derniers ont gagné 8 550 milliards de wons (6,25 milliards d’euros). Google n’a pour sa part pas fait de commentaire.