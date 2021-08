Le développement de The Lord of the Rings : Rise to War touche à sa fin. Le jeu de stratégie basée sur l’oeuvre monumentale de J.R.R Tolkien Le Seigneur des Anneaux sera bientôt disponible sur iOS et Android : le studio NetEase (grand spécialiste du jeu mobile) et l’éditeur Warner Bros. Interactive ont en effet annoncé l’ouverture des pré-inscriptions. Les premières preview du jeu sur YouTube ne laissent pas forcément une énorme impression, le jeu affichant une succession d’images fixes pour chaque élément de gestion (choix des troupes, gestion de l’inventaire, types d’attaques contre des factions ennemies, etc.).



Alors certes, les personnages clefs du roman sont bien présent (Aragorn, Elrond, Eowyn, Gandalf), mais là encore, souvent sous la forme de belles illustrations. On ne sait pas non plus si ces héros de l’histoire originelle pourront participer aux combats. Bref, beaucoup d’interrogations encore, et peu de certitudes encourageantes.