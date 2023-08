En développement depuis plusieurs années, Warframe Mobile commence enfin à voir le jour. Lors de la conférence TennoCon 2023 qui s’est déroulée ce week-end, le studio Digital Extremes a confirmé l’arrivée de Warframe Mobile sur iOS et a précisé (voir vidéo ci-dessous à 1:03:44) que le jeu serait disponible dans l’App Store l’an prochain (la version Android n’est pas encore confirmée). Mieux encore, les précommandes de Warframe Mobile sont déjà ouvertes dans la boutique applicative d’Apple (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ! L’annonce est d’autant plus excitante ici que la version mobile sera très proche des versions consoles et PC, et avec en sus du crossplay (le crossplay sera d’ailleurs assuré avant la fin 2023 entre les versions consoles et PC).

Digital Extremes n’a pas encore fourni de date précise de sortie pour Warframe Mobile mais l’on peut considérer que c’est tout comme puisque le jeu est listé au 20 février prochain sur l’App Store ! Pour rappel, Warframe est un shooter MMO ultra populaire qui permet aux joueurs de diriger des Tennos, soit des humains dotés de pouvoirs et combattant à l’aide d’armures nommées Warframes. Les Tennos ont pour ennemis jurés les factions Grineers et Corpus… ainsi qu’une épidémie mutante nommée Infestation.