Tim Cook a participé au rendez-vous avec Joe Biden à la Maison Blanche autour de la cybersécurité et le patron d’Apple a promis la mise en place d’un programme pour améliorer la sécurité chez ses fournisseurs.

Le rendez-vous organisé avec le président américain a été l’occasion de traiter de la cybersécurité et d’une nécessité de faire des efforts pour limiter les attaques. Des groupes comme Microsoft et Google ont pris l’engagement de faire des efforts avec des initiatives de plusieurs dizaines de milliards de dollars chacun. Chez Apple, il est seulement question de ce programme de sécurité pour améliorer la sécurité chez les fournisseurs.

Dans le cadre de ce programme, Apple collaborera avec ses fournisseurs pour favoriser l’adoption massive de l’authentification multifactorielle, la formation à la sécurité, la correction des failles de sécurité, l’enregistrement des événements et la réponse aux incidents.

Il n’y a pas plus d’informations sur le sujet. Apple sera peut-être un peu plus bavard au fil des mois, quand le projet va progressivement se mettre en place. Cela devrait en tout cas bénéficier à tout le monde, sachant que plusieurs fournisseurs d’Apple travaillent avec plusieurs constructeurs. C’est notamment le cas de Foxconn et TSMC qui ne font pas uniquement l’assemblage des iPhone et la production des puces pour les produits Apple.