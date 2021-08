L’Apple Watch devient de plus en plus populaire, au point d’être maintenant utilisée par plus de 100 millions de personnes dans le monde selon le cabinet Counterpoint. Ce cap symbolique a été atteint au deuxième trimestre de 2021. L’analyste Neil Cybart a estimé pour sa part que le cap avait été atteint en décembre 2020.

L’Apple Watch domine les autres montres connectées

Les ventes de montres connectées ont été en hausse de 27% au deuxième trimestre de 2021. Apple a eu une part de marché de 28% cette fois-ci, contre 30,1% à la même période un an plus tôt. Cela s’explique par la concurrence, notamment chinoise et indienne, qui a redoublé d’efforts pour ses propres modèles. Le fabricant américain reste malgré tout très loin devant la concurrence. Pour preuve, Huawei, qui est à la deuxième place, a une part de marché de 9,3%. Samsung le suit avec 7,6%. Il y a ensuite Imoo avec 6% et Garmin avec 5,8%. Tout le reste concerne d’autres marques qui ne sont pas dans le top 5.

« L’écosystème d’Apple connaît un taux d’attachement plus élevé, car la marque continue d’intégrer des designs attrayants, des fonctions de santé et des services connexes », explique Counterpoint. « La base d’utilisateurs de l’Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours du trimestre qui s’est terminé en juin, se taillant ainsi la part du lion de la base d’utilisateurs de montres connectées dans le monde » ajoute le cabinet. Il précise que les États-Unis restent à ce jour le marché principal pour la montre d’Apple, en contribuant à plus de la moitié de sa base d’utilisateurs.

Dans le détail, les cinq montres connectées les plus vendues sont (dans l’ordre) : Apple Watch Series 6, Apple Watch Series SE, Samsung Galaxy Watch Active 2, Apple Watch Series 3 et Imoo Z6-4G. Au passage, Counterpoint note que le marché des montres connectées à moins de 100 dollars a explosé : +567% en l’espace d’un an.