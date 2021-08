L’attente a été très longue, mais la troupe de Baba Voss (Jason Momoa) est enfin de retour ! La saison 2 de See démarre dès aujourd’hui sur Apple TV+, avec en co-vedette de choc l’acteur Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie). Seul le premier épisode « Frères et Soeurs » est disponible aujourd’hui, mais ce dernier dure tout de même 1h et 2 minutes ! Le scénario reprend directement à la fin des évènements de la première saison : « Baba s’aventure en territoire hostile à la recherche d’Haniwa. La reine Kane consacre une nouvelle capitale payane et fait une annonce surprenante » (si vous ne captez rien à ce résumé, courez regarder la saison 1). L’épisode suivant, « Pour Toujours », sera diffusé le vendredi 3 septembre (les autres épisodes suivront chaque vendredi).



Les quelques trailers de la saison 2 laissaient entrevoir une série basculant franchement vers l’épique, avec des batailles rangées de plusieurs centaines de figurants. Espérons que cette promesse sera tenue.