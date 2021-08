Disponible sur Nintendo Switch depuis le mois de décembre 2020, Collection of SaGa : Final Fantasy Legend s’annonce désormais sur iOS, Android et plus tard sur Steam. La célèbre trilogie SaGa (lancée sur Game Boy dans les années 90, ce qui ne nous rajeunit pas…), création du génial Akitoshi Kawazu, sera disponible sur nos iPhone et iPad durant ce mois de septembre. Au menu, de nombreuses petites améliorations et optimisations (taille de l’écran, nouvelles illustrations, musique remixée, compatibilité 4K, personnages se déplaçant plus rapidement sur le carte, etc.), histoire que l’on ait pas (trop) l’impression de se faire à nouveau pigeonner par un éditeur spécialiste du recyclage de ses vieilles gloires au prix fort.

Que l’on ne se méprenne pas, les graphismes restent globalement dans leur « jus » et l’on est loin d’un remaster, même à minima. Collection of SaGa : Final Fantasy Legend sera disponible sur iOS et Android le 22 septembre prochain (et le 21 octobre sur Steam).