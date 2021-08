L’app de réunion/chat audio Clubhouse (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) passe au Spatial Audio, le format audio spatialisé déjà pris en charge par Apple Music. La spatialisation sonore est déjà proposée sur la version iOS (le déploiement est en cours) et sera bientôt disponible sur la version Android.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It’s like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who’s talking.

thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

