Apple propose ce soir la bêta 6 (build 21A5506j) de macOS Monterey, à destination des développeurs. « Enfin ! » pourrait-on dire sachant que nous sommes déjà à la bêta 7 sur iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 et que la bêta 8 devrait normalement arriver cette semaine.

Il n’y a pas d’information expliquant pourquoi la bêta 6 de macOS Monterey n’arrive que maintenant. Doit-on comprendre qu’il y a eu des difficultés au moment de développer une ou plusieurs fonctionnalités ? Pour rappel, la précédente version a vu le jour le 11 août dernier.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez Préférences Système et rendez-vous dans Mise à jour de logiciels. Vous verrez la bêta 6 de macOS Monterey. Vous pourrez ainsi initier le téléchargement puis laisser l’installation se faire dans la foulée.

On peut en tout cas se demander si certaines fonctionnalités seront repoussées pour de futures mises à jour (à l’instar d’iOS 15 avec SharePlay). Par exemple, le système Commande universelle (Universal Control) n’est toujours pas là. Les notes de la bêta 6 n’y font d’ailleurs pas mention.

Apple a déjà dit que la version finale de macOS Monterey sera disponible dans le courant de l’automne. Autant iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 devraient normalement être disponibles en septembre, autant le nouveau système d’exploitation sur Mac pourrait arriver un peu plus tard. C’était déjà le cas les années passées et l’histoire pourrait bien se répéter cette année avec la nouvelle monture.