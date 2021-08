Apple a racheté les droits de diffusion du documentaire « The Velvet Underground », un documentaire qui comme son nom l’indique porte sur l’un des groupes les plus cultes de l’histoire du rock. The Velvet Underground « combine des interviews exclusives avec des images d’archives éblouissantes » (dont des extraits de films d’Andy Warhol !), de quoi se plonger dans l’ambiance si particulière des années 60 et de ce rock à la fois expérimental et volontairement provocateur. Produit par la Factory d’Andy Warhol, The Velvet Underground a aussi permis de faire découvrir plusieurs artistes dont certains sont devenus de véritables légendes et ont poursuivi une carrière solo, comme Lou Reed ou John Cale.

Malgré l’importance gigantesque du groupe dans l’histoire du rock, aucun documentaire digne de ce nom ne lui avait été consacré jusqu’à cette réalisation de Todd Haynes. The Velvet Underground a été réalisé en partenariat avec Polygram Entertainment, Federal Films, Motto Pictures et Killer Films. Ce documentaire musical sera diffusé sur Apple TV+ le 15 octobre prochain.