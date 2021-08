Apple n’échappera pas à son #MeeToo. Cher Scarlett, l’organisatrice du mouvement #AppleToo, a publié sur le site Medium 5 témoignages de harcèlements ou de discriminations diverses. Deux des témoignages portent sur des faits de harcèlements sexuels, dont un qui pointe du doigt les agissements d’un dirigeant utilisant sa position hiérarchique afin d’obtenir des faveurs sexuelles de collègues féminines. Un autre témoignage raconte les difficultés d’un salarié afro-américain pour mettre en place sur son lieu de travail des mesures de lutte contre le racisme et les micro-agressions.

Une autre employée encore raconte la façon dont elle a été la cible de pressions de la part d’un de ses collègues et l’absence totale de réactions du management. Le dernier récit est celui du salarié d’un Apple Store qui a été agressé sur son lieu de travail et n’aurait pas reçu de soutien de la part de sa direction. En l’état, et vu le flou qui entoure encore certains témoignages, il n’est pas vraiment évident que ces remontées soient de même nature, de même gravité et surtout de même amplitude que l’affaire qui secoue actuellement Activision-Blizzard, mais une chose est cependant sûre : l’image d’un Apple à l’ambiance de travail toujours idéale vient de voler en éclat.