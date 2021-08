Apple a déposé récemment un brevet intitulé « Attention detection service » qui pourrait bien améliorer un peu plus l’autonomie des iPhone et des Mac (portables). Le brevet décrit un système de détection du regard intégré au capteur frontal de l’iPhone ou du Mac. L’idée est simple : le capteur Face ID de l’iPhone (et prochainement du Mac) serait capable de détecter si l’utilisateur regarde effectivement l’écran. Dans la négative, et après un certain laps de temps, l’iPhone ou le Mac se mettraient en veille, économisant ainsi de la batterie (ou tout simplement de la consommation énergétique).

Les appareils Apple disposent déjà de certains outils de mise en veille, lorsque le clavier n’est plus actif depuis un certain temps par exemple. Le suivi du regard permettrait une gestion encore plus fine et éviterait ainsi les mises en veille inopportunes (lorsqu’on lit un long Pdf ou un eBook par exemple). On notera que le brevet est signé par 13 ingénieurs Apple (ce qui est un peu plus que d’habitude tout de même).