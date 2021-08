La retrospective Being James Bond va être disponible gratuitement sur l’application Apple TV. La date de sortie sera le 7 septembre prochain. C’est l’occasion de rappeler que Mourir peut attendre, le nouveau film avec Daniel Craig pour la dernière fois dans le rôle de l’espion britannique, sortira au cinéma le 6 octobre prochain.

Dans cette rétrospective de 45 minutes, Daniel Craig revient sur ses 15 années passées dans le rôle de James Bond, avec des images d’archives inédites de son œuvre et des conversations avec les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Being James Bond sera disponible gratuitement sur l’application Apple TV dans plus de 30 pays et régions du 7 septembre au 7 octobre.

« Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi », déclare Daniel Craig à Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. « J’ai adoré chaque seconde de ces films, et surtout celui-ci parce que je me suis levé chaque matin et que j’ai eu la chance de travailler avec vous, et cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie ».

Au mois de mai, Amazon a annoncé le rachat de MGM, le studio des James Bond et d’autres franchises, pour 8,45 milliards de dollars. Mais le rachat n’a pas encore été validé par les autorités compétentes. On se doute bien sinon que le documentaire Being James Bond aurait été sur Prime Video.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a été l’un des groupes à discuter avec MGM pour le racheter. Il était question de 5 milliards de dollars à ce moment. Mais c’est finalement Amazon qui a remporté la mise avec 3,5 milliards de dollars supplémentaires.