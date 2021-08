Un nouveau jeu va s’ajouter à Apple Arcade, à savoir Crossy Road+. Il sera disponible sur iPhone et iPad. Il n’y a pas de support annoncé pour l’Apple TV ou le Mac, alors que la version sans le « + » existe sur l’Apple TV.

Le but du jeu est d’avancer autant que possible à travers des routes, des rivières, de l’herbe et des voies ferrées, sans mourir. Le joueur joue avec une mascotte (comme un poulet, un koala ou un lapin) et appuie sur l’écran pour aller de l’avant ou glisse le doigt sur l’écran dans la direction de déplacement de la mascotte. Il existe de nombreux obstacles qui causent immédiatement la mort, comme les rivières, les voitures et les trains. Pour surmonter ces obstacles, le joueur doit avancer lorsque le chemin est libre ou doit utiliser les plateformes mouvantes sur la rivière pour la traverser.

Crossy Road+ va donc s’ajouter prochainement à la liste des plus de 200 jeux disponibles sur Apple Arcade. Il n’aura pas de publicité, comme tous les jeux qui sont sur la plateforme. Pour rappel, le service d’Apple coûte 4,99€/mois.

Coming Soon to Apple Arcade: Crossy Roads+

Why did the chicken cross the road? If only @HipsterWhaleDev told us the secret to get to the other side. Jump and cluck across the streets, but watch out for obstacles along the way!

⏰ Set a reminder: https://t.co/MHbrgIkEXX pic.twitter.com/oC6Hwulw6K

— Apple Arcade (@AppleArcade) August 31, 2021