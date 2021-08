Nouveau firmware disponible pour les AirTags

Apple propose aujourd’hui un nouveau firmware, numéroté 1A291c, pour les AirTags. Il s’agit d’une révision de la précédente version qui a vu le jour la semaine dernière. Celle-ci était numérotée 1A291a.

Au vu du firmware 1A291c aujourd’hui et 1A291a la semaine dernière, on se doute que la modification sur les AirTags est plus que minime. Malgré tout, cette modification devait être jugée nécessaire, d’où la révision après quelques jours à peine.

Nous ne savions pas ce que proposait le firmware 1A291a et l’histoire se répète aujourd’hui avec la nouvelle version. Le problème vient du fait qu’Apple ne communique pas la moindre information sur le sujet. C’est l’inverse des mises à jour d’iOS, macOS ou watchOS où nous avons à chaque fois le droit à un journal des changements avec des détails bien précis. Il n’y a rien de tout cela avec les traqueur d’objets.

Pour vérifier la version installée, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone, rendez-vous dans l’onglet Objets, choisissez votre AirTag dans la liste puis touchez son nom. Vous verrez l’information (ainsi que le numéro de série). Et pour faire la mise à jour ? Il faut patienter, tout se fait automatiquement en tâche de fond. Apple ne propose pas un bouton particulier pour forcer la recherche et l’installation d’une mise à jour.