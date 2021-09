Apple annonce abonder à hauteur de 30 millions de dollars son initiative pour l’équité et la justice raciale. Cette somme s’ajoute aux 100 millions de dollars qui remontent à janvier dernier.

Selon les dires d’Apple, les 30 millions de dollars supplémentaires doivent permettre d’aider les étudiants, les innovateurs et les organisations de défense des droits qui mènent la charge pour créer un monde plus inclusif. Ces nouveaux projets comprennent un centre mondial d’innovation en matière d’équité pour les établissements de services hispaniques (HSI), des initiatives d’éducation élargies pour les universités historiquement noires (HBCU), une nouvelle cohorte du laboratoire technologique immersif Apple Entrepreneur Camp pour les fondateurs et les développeurs hispaniques et latino-américains, ainsi que le financement de leaders travaillant à la réforme de la justice pénale et à la justice environnementale.

Parallèlement à cet engagement supplémentaire, Apple s’associe à l’université d’État de Californie pour lancer un nouveau Global HSI Equity Innovation Hub. Celui-ci s’efforcera d’élargir l’accès à l’éducation aux étudiants généralement défavorisés. Ce nouveau centre sera lancé dans le cadre d’un partenariat entre Apple, l’université et l’État de Californie.

En outre, Apple étend sa collaboration avec l’université d’État du Tennessee et plusieurs autres organisations et universités communautaires pour mettre en œuvre des programmes qui aideront les personnes incarcérées et en liberté conditionnelle à acquérir de nouvelles compétences, et à prévenir la récidive.