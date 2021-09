Le documentaire 11 Septembre, Dans la cellule de crise du Président est désormais disponible sur Apple TV+. Ce film poignant replonge le spectateur dans cette sinistre journée du 11 septembre 2001, le jour où un attentat aux dimensions inédites a fait s’écrouler les deux tours jumelles du World Trade Center.



Le documentaire prend le parti de nous montrer ces évènements du point de vue de la cellule de crise du président américain Georges Bush. Documents d’archives inédits, interviews des plus proches conseillers du président, sans oublier la voix sombre du narrateur, l’acteur Jeff Daniels, rien ne manque pour faire de ce documentaire LA référence sur les attentats du 11 septembre.

Ce documentaire permet aussi de comprendre à quel point le président et ses plus proches conseillers ont été totalement pris de cours par l’ampleur et la brutalité de l’évènement, comme saisis eux-mêmes par l’intensité du drame qui se jouait devant les caméras du monde entier. On notera enfin que ce documentaire est le premier contenu Apple TV+ à être disponible sur une autre plateforme, à savoir la chaine BBC (qui est aussi productrice du docu).