Le processeur Apple Silicon (ou Apple M1) dispose de 4 cœurs haute performance et de 4 cœurs basse consommation destinés aux tâches de fond ou aux applications les moins exigeantes. Cette organisation de cœurs n’est pas une nouveauté dans le secteur des puces mobiles, mais Apple l’a optimisé mieux que les autres au vu des analyses réalisées par le site Anandtech. Restait encore à évaluer en conditions réelles les performances de chaque groupe de puces du M1 (haute perf et basse conso donc). C’est ce qu’est parvenu à faire le développeur Howard Oakley.

Ce dernier a utilisé le procédé Quality of Service (QoS) afin de permettre à un macOS « standard » (pas de d’extensions au noyau) d’exécuter du code uniquement sur les cœurs haute perf (cœurs Firestorm) puis sur les cœurs basse conso (Icestorm). Au final, selon le code utilisé et son niveau d’optimisation, il est possible de faire en sorte que les cœurs basse conso soient seulement 2 fois moins rapides que les cœurs haute perf… tout en produisant 4 fois moins d’énergie que ces derniers !

Dans le détail, et sans trop de surprise, les résultats varient essentiellement en fonction du niveau du code. Avec du code de bas niveau, voire du Swift « pur », le groupe de cœurs « basse conso » s’avère seulement 2 à 3 fois moins rapide que le groupe « haute perf ». Plus le langage rajoute des « couches » (haut niveau), et plus les cœurs basse conso ralentissent, jusqu’à être 5 fois moins rapides que les cœurs haute performance !