Après un premier séisme en Corée du Sud, l’App Store pourrait être touché par des répliques anti-trust un peu partout dans le monde. L’Australie, les Etats-Unis ainsi que l’Europe font pression pour la fin de la « taxe Apple », une liste de pays à laquelle il faut désormais rajouter l’Inde. Dans la plus grande démocratie du monde (en population), l’organisation à but non lucratif « Together We Fight Society » (basée au Rajasthan) a lancé une plainte anti trust ciblant l’absence d’ouverture du système de paiement de l’App Store.

La Competition Commission of India (CCI) a bien reçu la plainte, et des sources proches du dossier affirment qu’une enquête officielle sera effectivement lancée. Il est actuellement bien difficile de savoir QUI exactement est à l’origine de cette procédure, la loin indienne garantissant l’anonymat pour les plaintes « groupées ». Des représentants légaux de Spotify ou de Fortnite pourraient-ils avoir un lien avec cette énième enquête anti-trust ? Il faudra aller jusqu’au procès pour le savoir…