Un capteur périscopique digne de ce nom dans l’iPhone ? Ce n’est peut-être pas pour tout de suite. Si l’on en croit certaines sources proches du dossier, Apple serait très intéressé par une technologie de capteur périscopique particulièrement compact et avec stabilisation optique (OIS), une technologie en partie conçue… par Samsung !

Explication : la technologie de périscope OIS que vise Apple est fabriquée par Jahwa, mais elle est aussi le fruit d’une collaboration entre Jahwa, Samsung et Samsung Electro-Mechanics. Et rien n’indique Samsung serait prêt à accorder une licence sur sa techno. Il ne resterait donc plus qu’une seule solution, qui consiste à changer de fournisseurs : Alps Electric et Mitsumi Electric (qui fabriquent donc déjà des composants pour les capteurs de l’iPhone) laisseraient ainsi la place à Samsung Electro-Mechanics, ce qui pourrait prendre prendre… un certain temps.

Ces rififis autour de licences technologiques (si tant est que Samsung accorde une licence) pourraient repousser la perspective d’un iPhone avec capteur périscopique… à l’horizon 2023. Apple préfèrerait faire l’impasse sur une année pleine plutôt que de se passer d’une technologie assez avancée : le capteur périscopique de Jahwa-Samsung permettrait en effet de capturer des images très détaillées (la faiblesse de nombre de zooms), y compris en conditions de faible luminosité (grâce à la stabilisation OIS intégrée). Plus que prometteur donc…