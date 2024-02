LG Innotek a annoncé récemment un investissement massif de 383 milliards de won (287 millions de dollars) afin de développer son activité de solutions optiques, en se concentrant spécifiquement sur les modules de caméra pour smartphones, et dans le but de renforcer sa compétitivité et sa capacité à répondre aux nouvelles commandes… d’Apple. Cet investissement serait en effet motivé par la volonté de LG de répondre à l’augmentation de la demande de certains composants de la part d’Apple, en particulier pour les technologies avancées telles que le module de zoom replié (capteur tétraprisme).

Les capteurs Zoom de LG Innotek

L’an dernier déjà, LG Innotek avait investi pas moins de 1,6563 billion de wons (1,2 milliard de dollars) dans les technologies de zoom replié présentes dans l’iPhone 15 Pro Max. La société prévoit désormais de doubler la capacité de production de modules de caméra de son usine vietnamienne, l’objectif étant de démarrer la production de masse en 2025. Le remaniement de la chaîne d’approvisionnement des modules de caméra d’Apple, suite à la sortie de Sharp, a réduit le nombre de partenaires d’Apple (dans le secteur des capteurs photo) à trois entreprises : LG Innotek, Foxconn et Cowell.

Pour rappel, Apple projette d’incorporer la caméra à zoom plié avec une conception en tétraprisme dans les modèles haut de gamme de sa série iPhone 16. LG Innotek devrait donc largement bénéficier des choix d’Apple pour ses prochains iPhone, et en conséquence a décidé d’y faire face en augmentant la « voilure » en terme de capacités de production.