Apple a toujours envie de développer un maximum de composants pour les iPhone et les prochains sur la liste seraient les capteurs photo, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman indique :

[Apple] envisage une stratégie interne pour les capteurs photo. La photographie est devenue l’un des principaux arguments de vente des iPhone, et la technologie est au cœur des futurs développements dans les secteurs de la réalité mixte et de la conduite autonome.

Le travail de conception pourrait aller au-delà de l’iPhone. Avec l’importance croissante des caméras dans des domaines comme la réalité mixte et les véhicules autonomes, développer ses propres capteurs offre à Apple l’opportunité d’améliorer les performances et les fonctionnalités des futurs modèles de l’Apple Vision Pro et potentiellement de l’Apple Car (si cette voiture voit le jour…).

L’internalisation du processus de design permet non seulement à Apple d’améliorer le fonctionnement d’un composant, mais aussi de mieux planifier les développements futurs et d’intégrer en profondeur le matériel et les logiciels. Cela étant dit, Apple rencontre parfois des difficultés, notamment pour son propre modem 5G.

Il n’est pas encore précisé quand Apple pourrait intégrer ses propres capteurs photo dans les iPhone. Cependant, il est raisonnable de prévoir que ce développement pourrait prendre plusieurs années, compte tenu de la complexité des technologies impliquées et de l’engagement d’Apple envers la qualité et l’innovation.

Cette initiative s’aligne sur les efforts continus d’Apple dans le développement de composants clés, notamment avec ses puces Apple Silicon. Le groupe travaille également sur un nouveau système de batterie pour améliorer l’autonomie des appareils et développe un capteur de glycémie pour l’Apple Watch.