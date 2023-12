Au mois de septembre dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo annonçait que dès 2024, l’iPhone 16 Pro récupérerait à son tour le capteur tétraprisme que l’on trouve actuellement dans le seul modèle d’iPhone 15 Pro Max, une prévision réitérée par Kuo au mois de novembre. La source de Kuo était alors Largan, l’un des fournisseurs d’Apple. Le capteur tétrasprisme semble décidément se confirmer puisque The Elec affirme tenir d’une autre source, cette fois LG Innotek, que le capteur tétraprisme embarquera bien dans les deux modèles d’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. LG Innotek aurait en effet reçu un bien plus grand nombre de commandes d’Apple concernant les actionneurs de zoom pliés utilisés dans le capteur tétraprisme. « Apple prévoit une augmentation à deux chiffres (de pourcentage, Ndlr) du volume de modèles avec zoom replié pour les iPhone 16 de l’an prochain, donc LG Innotek devrait en bénéficier » précise l’article de The Elec.

D’autres fournisseurs étaient sur le coup, dont Jahwa et Sony, mais LG Innotek afficherait les meilleurs rendements de production ce qui aurait convaincu Apple de garder le même fournisseur pour l’actionneur de zoom (LG Innotek est en effet déjà en charge de ce composant pour le capteur tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max).