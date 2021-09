A peine s’est-on habitué à voir débouler Xiaomi dans le trio de tête des fabricants mobiles qu’un autre fabricant chinois pourrait venir jouer les troubles fêtes. Si l’on en croit en effet le dernier rapport de TrendForce, le second trimestre aurait vu Apple glisser à la quatrième place sur le marché du smartphone : l’iPhone occuperait 13,7% de Pdm (pour 42 milllions d’unités vendues) contre 16,1% de Pdm à égalité pour Xiaomi et Oppo, et 19% de parts de marché pour les Galaxy de Samsung. Cette estimation de ventes mobiles, à rebours d’ailleurs d’autres études nettement plus optimistes concernant les ventes d’iPhone 12, indique aussi que le marché mobile dans son ensemble a reculé de 11% sur la période.

Les estimations de TrendForce pour le trimestre en cours sont en revanche nettement plus favorables à Apple. L’américain reprendrait la seconde place du marché avec 15,8% de Pdm, devant Oppo (15,2%) et Xiaomi (15% tout rond). Samsung gagnerait aussi un peu de couleurs avec 20,3 % de Pdm. En d’autres termes, TrendForce estime qu’Oppo reprendrait déjà à Xiaomi la couronne de « plus gros fabricant chinois de mobile ». Quant à Apple, et sans trop de surprises, sa place sur le marché resterait saisonnière, les ventes d’iPhone étant particulièrement élevées lors du Q3 (lancement des nouveaux iPhone), sur le Q4 (trimestre plein avec les nouveaux iPhone), pour ensuite baisser sur les Q1 et Q2.