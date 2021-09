On en sait un peu plus sur les versions mobiles de eFootball 2022. Et selon toute vraisemblance, il y aura des différences assez marquées entre les versions « smartphones » du jeu et leurs homologues sur consoles/PC. Pourquoi cette affirmation ? Tout simplement parce que Konami vient de confirmer que sur iOS, eFootball 2022 arrivera sous la forme d’une mise à jour de l’actuel eFootball PES 2021 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

Konami promet tout de même une refonte intégrale du moteur de jeu, mais bizarrement, il n’est plus question de réelles améliorations graphiques sur la mouture portable du titre. eFootball 2022 « iOS » sera tout de même compatible avec les manettes (MFi, Xbox/PS), et pourra être jouée en cross-play (un joueur iOS pourra affronter à priori un joueur PlayStation). On espère aussi, et c’est assez compréhensible, que Lionel Messi sera bien intégré à son nouveau club parisien dans le jeu.